«Скромнее надо быть, у вас всё есть». В «Динамо» потроллили «Зенит», «Спартак» и ЦСКА

Среди груды писем Дед Мороз достаёт письмо с голубым конвертом, который отсылает к «Зениту». «Ещё и на Новый год подарки? Скромнее надо быть, у вас и так всё есть», — произносит Дед Мороз.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/lB9zoJyH4oI" title="Один на базе: новогодняя история" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Следом идёт письмо с красным конвертом, намекающим на «Спартак». «А эти всегда себя плохо ведут, слышал, недавно снова подрались», — говорит дедушка.

На сине-красном конверте Дед Мороз произносит следующую реплику: «Какое большое письмо, я его 24 минуты читать буду». В этот момент из радиоприёмника доносится песня, которую исполняли футболисты ЦСКА в новогоднем видео от своего клуба. Оно шло 24 минуты.