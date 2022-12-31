L'Equipe: Ловрен согласился на переход в «Лион»

По информации источника, «Лион» близок к заключению контракта с 33-летним хорватским футболистом.

Сообщается, что руководство французского клуба убедило Ловрена перейти в команду. Защитник уже прошёл медосмотр. Трансфер может состояться в ближайшее время. Действующее соглашение Ловрена с «Зенитом» рассчитано до лета 2023 года.