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14:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Шамар Николсон может перейти в «Галатасарай»

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон может продолжить карьеру в турецком «Галатасарае». Об этом сообщает Takvim.

Спартак
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Источник: Чемпионат.com

По информации источника, турецкая сторона, которая интересовалась ямайским форвардом ещё до начала сезона, снова возобновила интерес к игроку. Турки заинтересованы в аренде футболиста. Это связано с тем, что нападающий Харис Сеферович, выступающий на правах аренды за «Галатасарай», не устраивает руководство команды. Если Шамар сменит клуб в ближайшее время, то договор об аренде швейцарца будет расторгнут.

В текущем сезоне ямаец в общей сложности провёл в Российской Премьер-Лиге 13 матчей, в них он забил три гола и отдал одну результативную передачу. В Фонбет Кубке России в четырёх играх он отметился одним забитым мячом и одним ассистом.

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