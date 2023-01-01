Шамар Николсон может перейти в «Галатасарай»

По информации источника, турецкая сторона, которая интересовалась ямайским форвардом ещё до начала сезона, снова возобновила интерес к игроку. Турки заинтересованы в аренде футболиста. Это связано с тем, что нападающий Харис Сеферович, выступающий на правах аренды за «Галатасарай», не устраивает руководство команды. Если Шамар сменит клуб в ближайшее время, то договор об аренде швейцарца будет расторгнут.