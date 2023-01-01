Кафельников назвал шабашником тренера «Спартака» Абаскаля

«Абаскаль? Чистый шабашник, как мне кажется. Какую он игру построил? На каком уровне? На уровне чемпионата России, который никому не интересен сейчас? И мне тоже. Это наши реалии», — цитирует Кафельникова РИА Новости.

33-летний испанец Абаскаль возглавил «Спартак» в преддверии сезона-2022/23 после ухода с поста главного тренера команды итальянского специалиста Паоло Ваноли.

После первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые занимают в турнирной таблице второе место. На счету команды Абаскаля 36 очков, 11 побед, три ничьих и три поражения.

Лидером лиги является петербургский «Зенит», который за 17 матчей потерпел лишь одно поражение и набрал 42 очка. Сезон возобновится в марте 2023 года.