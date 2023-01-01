Источник: Абаскаль хочет купить защитника «Бенфики» Тавареша в «Спартак»

По информации источника, игрок не видит ничего плохого в переезде в Россию. В текущем сезоне Тавареш не провёл ни одной игры в составе португальского клуба из-за травмы, сейчас он тренируется по индивидуальной программе. Абаскаль пересекался с Таварешом во время работы в «Базеле». Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 2 млн.