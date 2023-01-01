Матео Кассьерра отказался уходить и «Зенита» в «Аль-Хилаль»

Нападающим заинтересовался саудовский клуб «Аль-Хилаль», однако предложение о переходе было отклонено. Дело в том, что сам Кассьера не хочет уходить от петербуржцев, а также «Зенит» не готов отпустить форварда. Об этом сообщил sports.ru.