Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Ланс
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
19:30
Ноттингем Форест
Челси
11
Футбол. Зарубежный
19:00
Лион
Клермон Фут
01
Футбол. Зарубежный
17:00
Тоттенхэм Хотспур
Астон Вилла
02
Футбол. Зарубежный
17:00
Анже
Лорьян
12
Футбол. Зарубежный
17:00
Монако
Брест
10
Футбол. Зарубежный
17:00
Нант
Осер
10
Футбол. Зарубежный
17:00
Тулуза
Аяччо
20
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
2022
Динамо
ЦСКА
21
2022
Химки
Сочи
02
2022
Оренбург
Краснодар
51
2022
Локомотив
Спартак
12
2022
Торпедо
Зенит
02
2022
Крылья Советов
Ростов
13
2022
Урал
Факел
20
2022
Нижний Новгород
Ахмат
32
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
20:43 (мск), источник: МК.RU Санкт-Петербург

Матео Кассьерра отказался уходить и «Зенита» в «Аль-Хилаль»

Футболист Матео Кассьерра останется в петербургском «Зените». Об этом рассказал агент спортсмена Никос Петропулос.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

Нападающим заинтересовался саудовский клуб «Аль-Хилаль», однако предложение о переходе было отклонено. Дело в том, что сам Кассьера не хочет уходить от петербуржцев, а также «Зенит» не готов отпустить форварда. Об этом сообщил sports.ru.

А вот защитник Деян Ловрен от петербуржцев все-таки уйдет. «МК в Питере» писал, что «Зенит» получит 2 миллиона евро за его трансфер.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Что изменится в России с 1 января 2023 года
Как не переесть и не перепить на новогодних праздниках и что делать, есл...
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь