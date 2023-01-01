Матео Кассьерра отказался уходить и «Зенита» в «Аль-Хилаль»
Футболист Матео Кассьерра останется в петербургском «Зените». Об этом рассказал агент спортсмена Никос Петропулос.
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Футболист Матео Кассьерра останется в петербургском «Зените». Об этом рассказал агент спортсмена Никос Петропулос.
Нападающим заинтересовался саудовский клуб «Аль-Хилаль», однако предложение о переходе было отклонено. Дело в том, что сам Кассьера не хочет уходить от петербуржцев, а также «Зенит» не готов отпустить форварда. Об этом сообщил sports.ru.
А вот защитник Деян Ловрен от петербуржцев все-таки уйдет. «МК в Питере» писал, что «Зенит» получит 2 миллиона евро за его трансфер.