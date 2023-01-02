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15:02 (мск), источник: ТАСС

Футболист Ловрен перешел из «Зенита» в «Лион»

Соглашение хорватского защитника с французским клубом рассчитано до 30 июня 2025 года.

Зенит
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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 2 января. Хорватский защитник Деян Ловрен перешел из петербургского «Зенита» во французский «Лион». Об этом в понедельник сообщила пресс-служба «Зенита».

В сообщении пресс-службы «Лиона» отмечается, что контракт с футболистом подписан до 30 июня 2025 года. Зимнее трансферное окно в России откроется 25 января, во Франции оно открыто с 1 января.

«Я очень рад вернуться в “Лион”, — сказал Ловрен, комментарий которого приводит пресс-служба французской команды. — Это клуб, который открыл мне двери международного футбола, я никогда этого не забуду, здесь у меня много воспоминаний, много связей, особенно с президентом Жаном-Мишелем Ола, который всегда поддерживал меня. Я покинул “Лион” в 2013 году с сожалением, потому что у меня было ощущение, что я не все показал. Я хочу доказать всем, какой я игрок на самом деле».

Ловрену 33 года, он перешел в «Зенит» из английского «Ливерпуля» в 2020 году. С 2010 по 2013 год хорват выступал за «Лион», после чего перешел в английский «Саутгемптон». Начинал карьеру защитник в загребском «Динамо». В составе «Зенита» Ловрен дважды стал чемпионом России, трижды — обладателем суперкубка страны. Выступая за «Ливерпуль», футболист выиграл чемпионат Англии и Лигу чемпионов.

Ловрен является серебряным (2018) и бронзовым (2022) призером чемпионатов мира в составе сборной Хорватии.

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