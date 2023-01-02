Футболист Ловрен перешел из «Зенита» в «Лион»

«Я очень рад вернуться в “Лион”, — сказал Ловрен, комментарий которого приводит пресс-служба французской команды. — Это клуб, который открыл мне двери международного футбола, я никогда этого не забуду, здесь у меня много воспоминаний, много связей, особенно с президентом Жаном-Мишелем Ола, который всегда поддерживал меня. Я покинул “Лион” в 2013 году с сожалением, потому что у меня было ощущение, что я не все показал. Я хочу доказать всем, какой я игрок на самом деле».