Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Арсенал
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:45
Эвертон
Брайтон
Футбол. Зарубежный
22:45
Лестер
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
23:00
Манчестер Юнайтед
Борнмут
Футбол. Зарубежный
2.01
Ренн
Ницца
21
Футбол. Зарубежный
4.01
Салернитана
Милан
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
2022
Динамо
ЦСКА
21
2022
Химки
Сочи
02
2022
Оренбург
Краснодар
51
2022
Локомотив
Спартак
12
2022
Торпедо
Зенит
02
2022
Крылья Советов
Ростов
13
2022
Урал
Факел
20
2022
Нижний Новгород
Ахмат
32
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
11:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: Щенников покинет ЦСКА в ближайшее время

Защитник ЦСКА Георгий Щенников покинет ЦСКА в ближайшее время. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своей социальной сети.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Чемпионат.com

По информации источника, Георгию уже сообщили, что тренерский штаб на него не рассчитывает. Руководство клуба готово отпустить футболиста зимой бесплатно, но сам футболист отказывается уходить. Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.

Всего за армейцев игрок обороны провёл 390 матчей, в них он забил 10 голов, отдал 15 результативных передач и заработал 50 жёлтых карточек. Он является трёхкратным чемпионом России, трёхкратным обладателем Кубка и четырёхкратным обладателем Суперкубка страны.

В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги Георгий Щенников провёл за ЦСКА 16 матчей во всех турнирах и не сумел отметиться результативными действиями. В текущем сезоне он появлялся на поле дважды.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Министр спорта: переход в Азию будет плюсом для российского футбола
Скандал на чемпионате России по фигурке: с трибун кричали: "Нечестно!"
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь