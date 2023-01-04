Сербский тренер Владимир Ивич возглавил футбольный клуб «Краснодар»

ТАСС, 4 января. Серб Владимир Ивич назначен на пост главного тренера футбольного клуба «Краснодар». Об этом в среду сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с Ивичем рассчитан на два года. На этом посту он сменил Александра Сторожука, который возглавлял «Краснодар» с марта 2022 года.

С лета 2022 года Ивич возглавлял израильский «Маккаби» из Тель-Авива, серб ранее работал в этом клубе с 2018 по 2020 год. Под его руководством команда дважды становилась чемпионом Израиля (2019, 2020) и один раз — обладателем суперкубка страны (2019). Также Ивич был главным тренером английского «Уотфорда» и греческого ПАОКа, с которым выиграл Кубок Греции в 2017 году.