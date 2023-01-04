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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
18:34 (мск), источник: ТАСС

Сербский тренер Владимир Ивич возглавил футбольный клуб «Краснодар»

Контракт с Ивичем рассчитан на два года.

КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

ТАСС, 4 января. Серб Владимир Ивич назначен на пост главного тренера футбольного клуба «Краснодар». Об этом в среду сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с Ивичем рассчитан на два года. На этом посту он сменил Александра Сторожука, который возглавлял «Краснодар» с марта 2022 года.

С лета 2022 года Ивич возглавлял израильский «Маккаби» из Тель-Авива, серб ранее работал в этом клубе с 2018 по 2020 год. Под его руководством команда дважды становилась чемпионом Израиля (2019, 2020) и один раз — обладателем суперкубка страны (2019). Также Ивич был главным тренером английского «Уотфорда» и греческого ПАОКа, с которым выиграл Кубок Греции в 2017 году.

«Краснодар» после 17 туров занимает восьмое место в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ), команда набрала 25 очков. В Фонбет — Кубке России краснодарцы вышли в четвертьфинал «пути РПЛ», где сыграют с московским ЦСКА.

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