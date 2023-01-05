Клубу РПЛ интересен полузащитник сборной Казахстана
22-летний игрок сборной Казахстана Эльхан Астанов входит в сферу интересов московского «Торпедо», сообщает корреспондент Vesti.kz.
22-летний игрок сборной Казахстана Эльхан Астанов входит в сферу интересов московского «Торпедо», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Полузащитник по-прежнему не определился, где он продолжит карьеру. Ранее сообщалось о достигнутых договоренностях игрока с «Астаной», однако сам Эльхан опроверг эту информацию.
«Торпедо» ищет усиление перед второй частью сезона РПЛ, где им предстоит побороться за сохранения места в высшем дивизионе. В конце декабря главный тренер москвичей Андрей Талалаев заявил, что в клубе рассматривают потенциальных новичков из Беларуси и Казахстана, поскольку они не считаются легионерами в чемпионате России. Вероятно, одним из таких кандидатов является как раз Астанов.
Добавим, что в беседе с корреспондентом Vesti.kz президент «Ордабасы» Бауыржан Абдубаитов сообщил, что Астанов на данный момент фактически является свободным агентом и сам волен выбирать, за какой клуб он хотел бы выступать.
В прошлом сезоне КПЛ футболист забил семь голов и отдал шесть голевых передач в 26 матчах. Кроме того, он помог «Ордабасы» завоевать Кубок Казахстана и был признан лучшим игроком сезона по версии ПФЛК.