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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
14:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Краснодар» подписал 20-летнего нигерийского форварда из чемпионата Словакии

«Краснодар» объявил о трансфере нападающего словацкого клуба «Железьярне Подбрезова» Мозеса Кобнана Дэвида.

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20-летний нигериец прилетит на сбор «быков» в Дубай, где после медосмотра заключит контракт с российским клубом до конца июня 2026 года.

Дэвид выступал за «Железьярне Подбрезову» с июля 2022 года, в нынешнем сезоне он забил 13 голов в 20 матчах за команду во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 400 тысяч евро.

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