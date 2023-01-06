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13:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мантуан останется в «Зените», Фирмино зовут в Саудовскую Аравию, Бускетс уедет в МЛС?

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

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Источник: РИА "Новости"

Мантуан не уйдет из «Зенита»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию об уходе полузащитника Густаво Мантуана этой зимой. Ранее в Бразилии сообщили, что Мантуан и вратарь Иван Куарежма не войдут в сделку «Зенита» с «Коринтиансом» по Юри Алберто.

«Мантуан этой зимой возвращается в “Коринтианс”? Это не так», — сказал Медведев. Как сообщал Globo Esporte, бразильский клуб, отдавая Мантуана и Ивана в аренду прошлым летом, рассчитывал, что в дальнейшем обоих включат в трансфер, связанный с выкупом нападающего Юри Алберто, однако планы клуба изменились. Теперь «Коринтианс» хочет продать Мантуана отдельно — сине-бело-голубым или другому европейскому клубу летом 2023 года. Также, по информации источника, «Зенит» может выкупить 80 процентов прав на 21-летнего полузащитника за 10 миллионов евро, а на голкипера Ивана — за 4 миллиона евро.

Дэвид стал игроком «Краснодара»

«Краснодар» объявил о трансфере нападающего словацкого клуба «Железьярне Подбрезова» Мозеса Кобнана Дэвида. 20-летний нигериец прилетит на сбор «быков» в Дубай, где после медосмотра заключит контракт с российским клубом до лета 2026 года. Дэвид выступал за «Железьярне Подбрезову» с июля 2022 года, в нынешнем сезоне он забил 13 голов в 20 матчах во всех турнирах. Transfermarkt оценивает его в 400 тысяч евро.

Источник: ФК "Краснодар"

Бадиашиле — в «Челси»

«Челси» объявил о трансфере защитника «Монако» Бенуа Бадиашиле.

Лондонский клуб подписал контракт с 21-летним французом на 7,5 года. Футболист уже прибыл в расположение клуба.

Бадиашиле — воспитанник «Монако». Ранее сообщалось, что «Челси» заплатит за защитника 35 миллионов фунтов.

Фирмино может уйти из «Ливерпуля»

По информации Sky Sport Deutschland, нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. Как сообщает источник, у бразильца есть несколько предложений от саудовских команд. Известно, что в их число не входит «Аль-Наср», недавно подписавший Криштиану Роналду.

Действующее соглашение Фирмино с «Ливерпулем» рассчитано до лета 2023 года. В текущем сезоне 31-летний бразилец провел за английскую команду 21 матч во всех турнирах, забил девять голов и отдал четыре голевые передачи.

Источник: AP 2022

Бускетс покинет «Барселону»?

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что полузащитник Серхио Бускетс может перейти в клуб МЛС.

«У него есть предложения о продолжении карьеры за пределами Испании, в США. Если все пойдет хорошо, чего мы все хотим, то он останется до конца сезона, а летом мы поговорим», — приводит слова Лапорты Cadena SER.

Контракт 34-летнего полузащитника с «Барселоной» истекает в конце сезона-2022/23. В текущем сезоне Бускетс провел 18 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу. Transfermarkt оценивает его в пять миллионов евро.

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