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13:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Орлов сравнил Малкома и Промеса

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» сравнил нападающего «Зенита» Малкома и форварда «Спартака» Квинси Промеса. Орлов не считает Промеса лучшим игроком России в 2022 году.

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Источник: РИА "Новости"

— Уход Ловрена повышает шансы «Спартака» в борьбе за чемпионство?

— Нет, не повышает. Расклад сил остался тем же.

— Почему?

— «Зенит» лидирует не за счет центральных защитников. Игру питерцев определяют центральные полузащитники. Есть Барриос, Вендел. Добавьте сюда Клаудиньо, Малкома. Не забываем и про Дугласа Сантоса. Вот они тащат команду. Ну и, как я уже заметил, скорее всего, центрального защитника еще приобретут.

— А у вас есть уверенность, что никто из бразильцев не покинет «Зенит» зимой?

— Окончательно на этот вопрос можно будет ответить 12 января, когда команда отправится на первый сбор. Тогда многое прояснится. Но пока никаких новостей по поводу того, что кто-то решил сменить клуб, я не слышал. Никаких поползновений не было. Наверняка бы агент того же Малкома что-то где-то сказал бы. Но пока тишина.

— В традиционном опросе «СЭ» лучшим игроком России в 2022 году признан Промес. Согласны?

— Промес, на мой взгляд, входит в тройку сильнейших. Но на первое место лично я поставлю Малкома.

— Почему?

— Кто в 2022 году стал чемпионом? «Спартак» взял Кубок? Но это все-таки разовая акция. В финале могло все сложиться и по-другому. Малком производит более целостное впечатление, играет стабильнее. Считаю, бразилец посильнее Промеса. Малком не выпадал из игры в прошлом году, — сказал Орлов.

Промес выиграл в голосовании «СЭ» за звание лучшего футболиста РПЛ в 2022 году. В этом сезоне 30-летний голландец провел 16 матчей в чемпионате России, забил 14 голов и отметился 6 результативными передачами.

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