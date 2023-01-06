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20:32 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА объявил о переходе футболиста Агапова из «Пари НН»

Контракт с защитником подписан до 2027 года.

ЦСКА
Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: ЦСКА

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Российский защитник Илья Агапов перешел из футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» в московский ЦСКА. Об этом в субботу сообщила пресс-служба армейцев.

Контракт с футболистом рассчитан до 2027 года.

Агапову 21 год, он выступал за «Пари НН» с июля 2022 года. В составе клуба игрок провел 16 матчей в различных турнирах, в которых не отметился результативными действиями. По ходу карьеру футболист также выступал за нижнекамский «Нефтехимик», казанский «Рубин» и московский «Спартак-2». Агапов выступал за молодежные сборные России разных возрастов и вошел в итоговой состав основной национальной команды на товарищеские матчи против сборных Узбекистана и Таджикистана в ноябре.

ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги, набрав 29 очков в 17 матчах. «Пари НН» располагается на 12-й позиции с 19 очками по итогам 17 встреч.

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