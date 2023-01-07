Футболист из США едет в Россию, ЦСКА подписал бывшего игрока «Спартака». Трансферы и слухи дня

Что в России

Ренан и Ду Кейрос перейдут в «Зенит» в обмен на Юри Алберто

Президент «Коринтианса» Дуилио Монтейру Алвес подтвердил, что в скором времени нападающий Юри Алберто, правами на которого владеет «Зенит», подпишет полноценный контракт с бразильским клубом. 21-летний форвард выступает за клуб из Сан-Паулу на правах аренды, срок которой истекает летом 2023 года.

В «Зенит» в обмен на Юри Алберто из «Коринтианса» перейдут защитник Роберт Ренан и полузащитник Ду Кейрос. По словам Дуилио, «Коринтианс» сохранит определенный процент прав на обоих футболистов и будет владеть 50% прав на Юри Алберто.

ЦСКА объявил о переходе Ильи Агапова

ЦСКА сообщил о переходе из «Нижнего Новгорода» защитника Ильи Агапова. 21-летний футболист подписал с армейцами контракт до 2027 года. В новой команде Агапов будет играть под 77-м номером. По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 1,3 млн евро.

Агапов стал игроком «Нижнего Новгорода» в июле 2022 года. До этого воспитанник академии «Рубина» играл за «Нефтехимик» и «Спартак-2». В текущем сезоне Агапов сыграл в 13 матчах РПЛ и в трех встречах Кубка России.

Источник: ЦСКА

Футболист сборной США может перейти в «Локомотив»

Нападающий «Антальяспора» Хаджи Райт попал в сферу интереса московского «Локомотива». Турецкие СМИ сообщили, что московский клуб намерен предложить за 24-летнего Райта 6 млн евро. Однако агент футболиста Гюнтер Тибо пока не подтвердил данную информацию.

«Ни я, ни футболист, ни сам клуб ничего не знают об этом. Сейчас нет никакого смысла говорить о будущем Райта в другом клубе. Он лучший бомбардир “Антальяспора” и счастлив играть за этот клуб, поэтому не хочется комментировать подобные трансферные слухи», — заявил представитель игрока.

Что в Европе

Сын Бекхэма будет играть в Англии

Ромео Бекхэм, сын известного английского футболиста Дэвида Бекхэма, на правах аренды перешел из «Интер Майами» в «Брентфорд», сообщает пресс-служба английского клуба. «Брентфорд», выступающий в Премьер-лиге, арендовал 20-летнего вингера до конца текущего сезона.

Отмечается, что Бекхэм будет выступать за вторую команду «Брентфорда». В 2022 году Ромео Бекхэм забил 2 гола и отдал 10 результативных передач в 20 матчах второй команды «Интер Майами».

Новый клуб Роналду нацелился на Азара

«Аль-Наср» проявляет интерес к полузащитнику «Реала» Эдену Азару, сообщает Goal со ссылкой на Foot Mercato. Клуб из Саудовской Аравии после перехода португальского нападающего Криштиану Роналду намерен продолжить подписывать европейских звезд и в этой связи рассматривает кандидатуру бельгийца.

Главный тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия хорошо знаком с Азаром: под его руководством Эден выступал за «Лилль». Отмечается, что французский специалист хочет видеть Азара в команде летом и уже контактировал с игроком.

«Аякс» подписал голкипера «Вильярреала» Рульи, выигравшего с Аргентиной ЧМ-2022

«Аякс» объявил о переходе чемпиона мира в составе сборной Аргентины, голкипера «Вильярреала» Херонимо Рульи. Контракт 30-летнего аргентинца с амстердамским клубом рассчитан до лета 2026 года с опцией продления еще на один сезон. Сумма трансфера составила 8 млн евро.