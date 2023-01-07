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15:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Глава «Пари НН»: Дзюба предложил свои услуги, но нам это неинтересно. Переговоров не будет

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Равиль Измайлов сообщил, что нападающий Артём Дзюба предложил клубу свои услуги.

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«Артём Дзюба предлагал свои услуги “Пари НН”? С ним лично у меня диалога не было, но были определённые люди, которые позвонили в наш клуб и предложили его услуги. Нам это неинтересно. Политика нашего клуба не подразумевает [вариант] брать футболистов за большие деньги. Да, он звёздный игрок, но уже возрастной. Нашу стратегию клуба ярко демонстрирует ситуация с Ильёй Агаповым. Никаких переговоров с Артёмом Дзюбой не было и не будет», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Ранее сообщалось, что услуги Дзюбы были предложены нижегородскому клубу.

Артём Дзюба начал сезон в турецком клубе «Адана Демирспор», однако провёл за эту команду лишь пять матчей, забив один гол. Осенью россиянин расторг контракт с турками и стал свободным агентом.

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