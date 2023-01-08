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14:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В «Зенит» приедут новые бразильцы: это замена Ракицкому и сменщик Барриоса

В истории Юри Альберто и «Зенита» совсем скоро будет поставлена точка. На днях президент «Коринтианса», за который форвард выступает на правах аренды, рассказал в интервью бразильскому ТВ о договоренности с «сине-бело-голубыми» о выкупе нападающего. В обмен на него российский клуб получит сразу двух игроков — защитника Роберто Ренана и полузащитника Дю Кейроза.

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Источник: AP 2022

Президент «Коринтианса» заявил, что Ренан отправится в Россию уже в это трансфертное окно, а Кейроз станет игроком «Зенита» ближайшим летом. Так что же это за игроки и готовы ли они усилить чемпиона?

Юная копия Ракицкого

Стоит напомнить, что Альберто пришел в «Зенит» в январе прошлого года и успел сыграть за клуб всего 15 матчей, после чего отправился в аренду в «Коринтианс». В обратную сторону были оформлены аренды полузащитника Густаво Мантуана и вратаря Ивана. Теперь же становится ясно, что оба бразильца вряд ли будут выкуплены клубом из Санкт-Петербурга.

Источник: AP 2022

Первым новичком «сине-бело-голубых» станет 19-летний центральный защитник Ренан, который прибудет в Россию уже зимой. С первого взгляда может показаться, что клуб так перекрывает уход Деяна Ловрена, подписавшего контракт с «Лионом». Но все немного иначе.

Роберто похож на другого центрального защитника, который ранее играл в «Зените», на Ярослава Ракицкого. Ренан ярко выраженный левша, который любит начинать атаки. Он может как отдать пас ближнему, так и сделать дальнюю передачу прямиком в линию атаки. Центрбэк может спокойно сам продвинуть мяч, если перед ним есть пространство. Так что небольшие рывки к центральном кругу — обычный прием бразильца.

Бразильская пресса считает Ренана потенциально очень сильным защитником, но прямо сейчас он еще слишком сырой. Он только в прошлом году пробился в основу «Коринтианса», за который провел лишь 13 матчей в чемпионате Бразилии. А в минувшем розыгрыше Кубка Либертадорес ему вообще не дали сыграть ни минуты. Так что бразильский клуб отдает «Зениту» своего неосновного защитника.

Среди недостатков Ренана отмечают игру головой. Рост защитника — 186 сантиметров. Нормальные показатели, но гигантом его не назовешь. Так что в борьбе на втором этаже Роберт вряд ли добавит мощи «Зениту». Местная пресса часто отмечает, что при давлении он чаще всего выбивает мяч в аут, а не пытается выбраться из-под прессинга. Вряд ли это можно назвать минусом игрока, но такие эпизоды часто приводят к потере владения.

Портал Transfermarkt оценивает защитника в два миллиона евро. На сайте также указывается, что Роберт может сыграть и справа в обороне, но чаще действует именно в центре.

Дублер Барриоса

Кейроз заметно опытнее своего будущего партнера по «Зениту». На днях полузащитнику исполнилось 23 года, а за «Коринтианс» он успел отыграть более восьмидесяти матчей. В сезоне 2022 года он был ключевым игроком бразильского клуба и почти всегда появлялся в стартовом составе.

Источник: AP 2022

Дю действует на позиции опорного полузащитника и оценивается в пять миллионов евро. Журналисты из Латинской Америки отмечают неплохие действия в отборе, технику и филигранные кроссы. К минусам относят габариты игрока. С ростом в 171 сантиметр ему тяжело вступать в единоборства.

Но классическим опорником Кейроза вряд ли можно назвать. Он часто пускается в дриблинг и любит разгонять атаки, поэтому может сыграть и на позиции восьмерки. Ранее сообщалось, что в его услугах был заинтересован «Лион», но дальше слухов дело не зашло.

Главная проблема с переходом Кейроза в том, что у «Зенита» полный комплект в центре поля. Вряд ли сейчас можно представить, что Дю сможет вытеснить из основного состава Вильмара Барриоса или Вендела. В качестве подмены он, конечно, прекрасно подойдет, но без ухода лидеров вряд ли сможет рассчитывать на место в стартовом составе.

Получается, что вместо Альберто «Зенит» получит двух игроков, которые потенциально могут стать заметным усилением, но прямо сейчас не готовы серьезно повысить уровень команды. К тому же Юри оценивается в 16 миллионов, в то время как новички в сумме лишь на семь. На бумаге выглядит как не самый выгодный обмен, но есть нюанс.

Альберто мог бы воспользоваться правилом ФИФА и просто заморозить контракт с «Зенитом», уйдя в аренду в «Коринтианс» без компенсации. Кто ему помешал бы сделать так и в следующий раз? Так что российский клуб смог сработать в свою пользу, выторговав двух талантливых игроков, хотя мог остаться ни с чем.

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