Тренер «Спартака» может сменить Москву на Испанию, «Зенит» близок к потере своего лидера. Трансферы и слухи дня

Что в России

«Нижний Новгород» объявил об аренде Яковлева из ЦСКА

Футбольный клуб «Нижний Новгород» официально объявил об аренде нападающего московского ЦСКА Владислава Яковлева. 20-летний Яковлев будет выступать за нижегородцев до конца сезона-2022/23. После этого «волжане» получат право выкупить контракт молодого форварда.

В нынешнем сезоне Владислав Яковлев провел за ЦСКА 14 матчей и отдал 1 голевую передачу. На его счету 3 игры и 1 мяч за молодежную сборную России.

У Абаскаля есть предложение из Испании

Будущее главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля под вопросом. В телеграм-канале «Арена Незыгарь» появилась информация, что 33-летний испанец имеет предложение от команды чемпионата Испании, которое он считает для себя интересным.

Однако, по информации «СЭ», данная информация не соответствует действительности и контракт тренера защищен со стороны «Спартака». Действующий контракт Абаскаля со «Спартаком» рассчитан до лета 2024 года.

Вендел в ближайшее время может покинуть Россию

Полузащитник «Зенита» Вендел может покинуть клуб, сообщает Metaratings.ru. Отмечается, что футболист переговорил с руководством клуба, обсудив свое будущее. К нему проявляют интерес несколько клубов.

«Зенит» не рассматривает вариант расторжения контракта. Клуб рассчитывает только на продажу.

Что в Европе

Зидан отказал сборным Португалии, Бразилии и США

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отказал сборным Португалии, Бразилии и США. Как сообщает L'Equipe, французский специалист продолжает поиски нового места работы.

По данным источника, Зидан хотел работать со сборной Франции, однако действующий тренер Дидье Дешам продлил контракт до 2026 года. Зинедин Зидан остается безработным с момента ухода из «Реала» летом 2021 года.

Украинец Малиновский близок к переходу в «Марсель»

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский близок к переходу в «Марсель». Как сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в своем твиттере, сумма сделки составит 12 млн евро плюс бонусы. Ожидается, что трансфер состоится на следующей неделе.

Малиновский стал игроком «Аталанты» летом 2019 года. В нынешнем сезоне в 19 матчах во всех турнирах за «Аталанту» полузащитник забил два гола и отдал две результативные передачи.

В «Баварии» ведут переговоры о продлении контракта с Паваром

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич подтвердил, что клуб ведет переговоры о продлении контракта с защитником Бенжаменом Паваром.

«Мы уже ведем переговоры о новом контракте. Павар — очень важный игрок нашей команды. И он сам сказал мне, что его все устраивает в “Баварии”, — цитирует Салихамиджича Bild.

Действующий контракт защитника рассчитан до лета 2024 года.

«Челси» официально объявил о подписании форварда «Мольде» Фофана

Английский «Челси» официально объявил о переходе нападающего норвежского «Мольде» Давида Фофана. 20-летний ивуарийский форвард подписал с лондонцами контракт до лета 2029 года с возможностью продления еще на один сезон. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 12 миллионов евро.