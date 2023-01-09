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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
10:22 (мск), источник: Sport24

Воспитанник «Ман Сити» едет в Самару, «Барселона» хочет звезду «Баварии». Трансферы и слухи дня

Традиционный дайджест.

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Источник: Sport24

Что в России

«Зенит» расстался со Скроботовым

Центральный защитник Илья Скроботов покинул «Зенит» в связи с истечением контракта.

Источник: РИА "Новости"

22-летний футболист начал выступать за молодежную команду «Зенита» с сезона-2017/18. Весной 2018-го Илья дебютировал за главную команду. В нынешнем сезоне Скроботов провел 12 матчей за «Зенит»-2 и забил гол во Второй лиге.

Иван Карпов: ПАОК хочет арендовать Изидора, игроком интересуются в Германии и Португалии

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор может покинуть московскую команду — об этом сообщает инсайдер Иван Карпов.

Источник: РИА "Новости"

«Первичные контакты по Изидору провел ПАОК. Клуб Ивана Саввиди рассчитывает взять этого нападающего в аренду с правом выкупа за 4 миллиона евро. Сам футболист пока сомневается в переезде в Грецию, так как по нему есть интерес из Германии и Португалии. Однако отъезд Изидора из “Локо” в ближайшее время более чем вероятен», — заявил источник.

«Крылья» подписали воспитанника «Манчестер Сити»

22-летний форвард аргентинского «Расинга» (Авельянеда) Бенхамин Гарре в ближайшее время станет игроком «Крыльев Советов». Отметим, что в 2016—2020 годах Гарре выступал за юношеские и молодежные команды «Манчестер Сити».

Источник: AP 2022

«Гарре едет в “Крылья Советов”. “Уракан”, где игрок был в аренде, получит компенсацию за расторжение арендного соглашения. Футболиста заставили уйти, так как предложение было очень выгодным с финансовой точки зрения. “Расинг” продает его. Контракт с “Крыльями” рассчитан до декабря 2026 года», — написал в твиттере аргентинский журналист Сесар Луис Мерло.

Защитник Мкртчян — на просмотре в «Нижнем»

Генеральный директор ФК «Арарат-Армения» Погос Галстян сообщил, что защитник ереванцев Степа Мкртчян находится на просмотре в «Нижнем Новгороде».

«Да, Степа отправляется на сборы в Турцию вместе с “Нижним Новгородом”. Он едет для адаптации, а дальше будет видно», — заявил Галстян в беседе с корреспондентом Sport24 Зариной Халимхоновой.

Отметим, что в нынешнем сезоне 19-летний Мкртчян провел за «Арарат-Армения» 10 матчей. Также на его счету семь игр за сборную Армении. Сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 250 тысяч евро.

Что в Европе

«Челси» может купить сразу двух Тюрамов

«Челси» проявляет предметный интерес к братьям Тюрамам: нападающему мёнхенгладбахской «Боруссии» Маркусу Тюраму и его младшему брату, опорному полузащитнику «Ниццы» Кефрену Тюраму. Как сообщает Daily Mail, лондонский клуб уже контактировал с окружением 25-летнего Маркуса, чей контракт с «Боруссией» истекает летом 2023 года. Сможет ли «Челси» убедить немцев и Тюрама осуществить трансфер уже этой зимой — неизвестно.

Источник: Reuters

Маркус Тюрам на ЧМ-2022

Что касается 21-летнего Кефрена, то в нем лондонцы видят альтернативу аргентинцу и чемпиону мира Энцо Фернандесу. Трансфер Энцо из «Бенфики» в Лондон сорвался из-за того, что португальцы потребовали от «Челси» выплатить полную сумму отступных (120 миллионов евро) без рассрочки.

«Барселона» заинтересована в покупке Павара

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар, чей контракт с мюнхенцами истекает в 2024 году, может продолжить карьеру в «Барселоне». Каталонцы намерены приобрести француза в летнее трансферное окно — об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Леау станет заменой Коману в «Баварии»

«Бавария» заинтересована в подписании нападающего «Милана» Рафаэла Леау, пишет Goal.com. Немцы рассматривают португальского футболиста в качестве потенциальной замены Кингсли Коману, который в ближайшем будущем может покинуть Мюнхен.

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