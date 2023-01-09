Кириченко, Хохлов и Мацюра вошли в тренерский штаб Курбана Бердыева в «Сочи»

Дмитрий Кириченко, Дмитрий Хохлов и Андрей Мацюра вошли в тренерский штаб Курбана Бердыева в «Сочи», сообщает сайт клуба.

Кириченко и Хохлов работали в иранском «Тракторе» вместе с Бердыевым с июня по ноябрь 2022 года. Прошлым местом работы Мацюры в качестве ассистента тренера был «Рубин» (2017 — 2019).