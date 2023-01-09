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20:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Денис Глушаков объявил об уходе из «Химок»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков объявил об уходе из клуба.

ХимкиПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Почему меня не было на медосмотре “Химок”? Был, просто приезжал пораньше, чем вся команда. Проверили себя, самочувствие нормальное. Молодой, красивый, перспективный. Как врачи сказали, бегать ещё могу долго, даже показатели улучшились.

А потом встретились с президентом клуба, поговорили по поводу дальнейшей судьбы “Химок”, моей, какой он видит перспективу команды. Добродушно пообщались, приняли совместное решение, что надо разойтись. У “Химок” теперь другой вектор развития. Ничего страшного — пожали руки и расстались хорошими друзьями», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

Ранее подмосковный клуб покинул другой полузащитник — Илья Кухарчук.

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