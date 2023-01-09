Денис Глушаков объявил об уходе из «Химок»

«Почему меня не было на медосмотре “Химок”? Был, просто приезжал пораньше, чем вся команда. Проверили себя, самочувствие нормальное. Молодой, красивый, перспективный. Как врачи сказали, бегать ещё могу долго, даже показатели улучшились.



А потом встретились с президентом клуба, поговорили по поводу дальнейшей судьбы “Химок”, моей, какой он видит перспективу команды. Добродушно пообщались, приняли совместное решение, что надо разойтись. У “Химок” теперь другой вектор развития. Ничего страшного — пожали руки и расстались хорошими друзьями», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».