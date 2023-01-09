Рассказов может перейти из «Спартака» в «Крылья Советов»
Защитник «Спартака» Николай Рассказов может сменить клуб.
Спартак
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Защитник «Спартака» Николай Рассказов может сменить клуб.
По информации Metaratings.ru, интерес к 25-летнему футболисту проявляют «Крылья Советов». Трансфер может состояться в ближайшее время, если клубы согласуют его условия.
Контракт защитника с московским клубом рассчитан до конца этого сезона.
В текущем сезоне Рассказов провел в составе красно-белых 11 матчей, отыграв в общей сложности 344 минуты.