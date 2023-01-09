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9 января, источник: Sports.Ru

Рассказов может перейти из «Спартака» в «Крылья Советов»

Защитник «Спартака» Николай Рассказов может сменить клуб.

Спартак
Крылья СоветовПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

По информации Metaratings.ru, интерес к 25-летнему футболисту проявляют «Крылья Советов». Трансфер может состояться в ближайшее время, если клубы согласуют его условия.

Контракт защитника с московским клубом рассчитан до конца этого сезона.

В текущем сезоне Рассказов провел в составе красно-белых 11 матчей, отыграв в общей сложности 344 минуты.

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