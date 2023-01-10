Где продолжит карьеру Дзюба? Мнение агента Сафонова
Футбольный агент Алексей Сафонов порассуждал на тему того, где может продолжить карьеру нападающий Артем Дзюба.
Футбольный агент Алексей Сафонов порассуждал на тему того, где может продолжить карьеру нападающий Артем Дзюба.
— Где Артем Дзюба продолжит карьеру?
— Сложный вопрос. Думаю, в команде уровня «Торпедо» он сам не захочет играть. А где еще… Может, где-нибудь в экзотике окажется. Видите, в Турцию он съездил — не пошло. Там надо было быть готовым физически процентов на 200. Так-то Дзюба мог бы еще пару лет поиграть. Но российские клубы сразу от него открещиваются. Не знаю, кто его тут пригласит. Не каждый тренер захочет иметь в коллективе возможные конфликты и все такое…
— Может быть, он вообще завершит карьеру?
— Может быть, создаст свою команду в медиалиге, может быть, куда-то уедет. Я чужие деньги не считаю, но, наверное, он уже достаточно заработал. Для него не стоит вопрос ребром: обязательно найти себе сейчас клуб. Все люди разные. Павлюченко, например, играл в удовольствие за «Знамя труда». По поводу Дзюбы не уверен. Мне сложно представить его в составе условного питерского «Динамо».