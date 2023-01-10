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15:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Где продолжит карьеру Дзюба? Мнение агента Сафонова

Футбольный агент Алексей Сафонов порассуждал на тему того, где может продолжить карьеру нападающий Артем Дзюба.

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Источник: РИА "Новости"

— Где Артем Дзюба продолжит карьеру?

— Сложный вопрос. Думаю, в команде уровня «Торпедо» он сам не захочет играть. А где еще… Может, где-нибудь в экзотике окажется. Видите, в Турцию он съездил — не пошло. Там надо было быть готовым физически процентов на 200. Так-то Дзюба мог бы еще пару лет поиграть. Но российские клубы сразу от него открещиваются. Не знаю, кто его тут пригласит. Не каждый тренер захочет иметь в коллективе возможные конфликты и все такое…

— Может быть, он вообще завершит карьеру?

— Может быть, создаст свою команду в медиалиге, может быть, куда-то уедет. Я чужие деньги не считаю, но, наверное, он уже достаточно заработал. Для него не стоит вопрос ребром: обязательно найти себе сейчас клуб. Все люди разные. Павлюченко, например, играл в удовольствие за «Знамя труда». По поводу Дзюбы не уверен. Мне сложно представить его в составе условного питерского «Динамо».

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