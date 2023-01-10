Где продолжит карьеру Дзюба? Мнение агента Сафонова

— Сложный вопрос. Думаю, в команде уровня «Торпедо» он сам не захочет играть. А где еще… Может, где-нибудь в экзотике окажется. Видите, в Турцию он съездил — не пошло. Там надо было быть готовым физически процентов на 200. Так-то Дзюба мог бы еще пару лет поиграть. Но российские клубы сразу от него открещиваются. Не знаю, кто его тут пригласит. Не каждый тренер захочет иметь в коллективе возможные конфликты и все такое…