Стало известно, почему Промес пропустит первый сбор «Спартака»

Углубленный медосмотр красно-белые пройдут только в среду, но состояние форварда понятно уже сейчас.

При этом у 31-летнего нидерландского футболиста нет конфликта с тренерским штабом и руководством. Когда он приведет в порядок индивидуальную форму, то вернется к занятиям с основой.

В нынешнем сезоне Промес провел 23 матча за «Спартак», забил 17 мячей и отдал 6 голевых передач.