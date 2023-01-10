Полузащитник «Динамо» Захарян высказался о возможном получении гражданства Армении
Полузащитник «Динамо» и сборной России Арсен Захарян рассказал о своих ожиданиях от Нового, 2023 года.
Полузащитник «Динамо» и сборной России Арсен Захарян рассказал о своих ожиданиях от Нового, 2023 года.
— Есть вера, что борьба за чемпионство продолжится, учитывая, что до «Зенита» 13 очков?
— Мы не думаем про борьбу за чемпионство. Хотим выигрывать каждый матч и подниматься выше в таблице. 13 очков — много, поэтому борьба за чемпионство не только от нас зависит. Смотря, как будут играть «Зенит» и команды, которые выше нас. Наша задача — побеждать из матча в матч.
— Какие ожидания от 2023 года?
— Надеюсь, в мире все станет спокойно, будем спокойно жить и наслаждаться футболом, жизнью, и вернемся в еврокубки. Надеюсь, все будет хорошо.
— Были слухи, что ты хочешь сменить гражданство на армянское.
— Ничего не нужно менять. Я сам увидел это в интернете. Просто какой-то вброс, ничего не делал. Мыслей таких сейчас нет.
— Какое поздравление на Новый год запомнилось?
— Валерий Георгиевич [Карпин] в своем стиле записал голосовое в беседу сборной.
— Что сказал?
— Ага, сейчас я скажу (смеется), — передает слова Захаряна корреспондент Sport24 Андрей Бабич.
В прошлом году сборная России была отстранена от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА из-за событий на Украине.