Полузащитник «Динамо» Захарян высказался о возможном получении гражданства Армении

— Есть вера, что борьба за чемпионство продолжится, учитывая, что до «Зенита» 13 очков?

— Мы не думаем про борьбу за чемпионство. Хотим выигрывать каждый матч и подниматься выше в таблице. 13 очков — много, поэтому борьба за чемпионство не только от нас зависит. Смотря, как будут играть «Зенит» и команды, которые выше нас. Наша задача — побеждать из матча в матч.

— Какие ожидания от 2023 года?

— Надеюсь, в мире все станет спокойно, будем спокойно жить и наслаждаться футболом, жизнью, и вернемся в еврокубки. Надеюсь, все будет хорошо.

— Были слухи, что ты хочешь сменить гражданство на армянское.

— Ничего не нужно менять. Я сам увидел это в интернете. Просто какой-то вброс, ничего не делал. Мыслей таких сейчас нет.

— Какое поздравление на Новый год запомнилось?

— Валерий Георгиевич [Карпин] в своем стиле записал голосовое в беседу сборной.

— Что сказал?

— Ага, сейчас я скажу (смеется), — передает слова Захаряна корреспондент Sport24 Андрей Бабич.