Текущие события
Футбол. Зарубежный
9.01
Верона
Кремонезе
20
Футбол. Зарубежный
9.01
Болонья
Аталанта
12
Футбол. Зарубежный
9.01
Атлетик
Осасуна
00
Футбол. Зарубежный
11.01
Аяччо
Реймс
Футбол. Зарубежный
11.01
Осер
Тулуза
Футбол. Зарубежный
11.01
Брест
Лилль
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
2022
Динамо
ЦСКА
21
2022
Химки
Сочи
02
2022
Оренбург
Краснодар
51
2022
Локомотив
Спартак
12
2022
Торпедо
Зенит
02
2022
Крылья Советов
Ростов
13
2022
Урал
Факел
20
2022
Нижний Новгород
Ахмат
32
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
14:15 (мск), источник: Sport24

Захарян — о переходе РФС в Азию: У меня с «Челси» будет европейская Лига чемпионов

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян прокомментировал возможный переход России из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

Динамо
ЧелсиПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

— Есть ли от «Челси» какие-то контакты сейчас? Есть задатки трансфера?

— Это мы уже решаем с клубом, агентами. Что и как будет — сам не могу сказать. Не могу сказать, что сейчас пройду медосмотр, а потом самолет через два часа. Поэтому — не знаю. Я в «Динамо», готовлюсь к сезону.

— Устал от вечных разговоров про «Челси»? От вопросов, шуток в команде?

— То, что в команде шутят, это ладно. От разговоров устал, да. Просто как в интернет ни зайду, там кто-то высказывается на эту тему. Поднадоедает.

— Что думаешь о возможном переходе из УЕФА в Азию?

— Я в это не вникаю. Не мое дело, как решать. Наверное, лучше играть.

— Но многие боялись, что если переход состоится, мы уйдем от еврокубков, ЛЧ.

— Ну там есть азиатская ЛЧ.

— По призовым это совсем другое.

— Понимаю, да.

— Ну ты все равно в «Челси» уйдешь.

— У меня будет Лига чемпионов (смеется). Если серьезно, то я не знаю. Не разбираюсь в этом и не лезу туда. Поэтому не буду комментировать про Азию, ФИФА и УЕФА, — передает слова Захаряна корреспондент Sport24 Андрей Бабич.

Летом прошлого года Арсен Захарян мог перейти из «Динамо» в лондонский «Челси», однако трансфер сорвался по политическим причинам.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Вот это самочка!» Анфиса Чехова выложила новые фото в купальнике, заставив обсуждать свои формы
Красавица из Канады похвасталась аппетитной фигурой, выложив горячие фото в купальнике: «Идеальная женщина»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь