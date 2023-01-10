Захарян — о переходе РФС в Азию: У меня с «Челси» будет европейская Лига чемпионов
Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян прокомментировал возможный переход России из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).
Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян прокомментировал возможный переход России из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).
— Есть ли от «Челси» какие-то контакты сейчас? Есть задатки трансфера?
— Это мы уже решаем с клубом, агентами. Что и как будет — сам не могу сказать. Не могу сказать, что сейчас пройду медосмотр, а потом самолет через два часа. Поэтому — не знаю. Я в «Динамо», готовлюсь к сезону.
— Устал от вечных разговоров про «Челси»? От вопросов, шуток в команде?
— То, что в команде шутят, это ладно. От разговоров устал, да. Просто как в интернет ни зайду, там кто-то высказывается на эту тему. Поднадоедает.
— Что думаешь о возможном переходе из УЕФА в Азию?
— Я в это не вникаю. Не мое дело, как решать. Наверное, лучше играть.
— Но многие боялись, что если переход состоится, мы уйдем от еврокубков, ЛЧ.
— Ну там есть азиатская ЛЧ.
— По призовым это совсем другое.
— Понимаю, да.
— Ну ты все равно в «Челси» уйдешь.
— У меня будет Лига чемпионов (смеется). Если серьезно, то я не знаю. Не разбираюсь в этом и не лезу туда. Поэтому не буду комментировать про Азию, ФИФА и УЕФА, — передает слова Захаряна корреспондент Sport24 Андрей Бабич.
Летом прошлого года Арсен Захарян мог перейти из «Динамо» в лондонский «Челси», однако трансфер сорвался по политическим причинам.