ЦСКА сыграет против «Симбы»

Встреча с «Симбой» пройдет 15 января, начало в 16:00 мск. Это будет первый матч армейцев в 2023 году.

Зимний сбор ЦСКА в ОАЭ завершится 20 января, еще два пройдут в Турции (Анталья) с 24 января по 5 февраля и с 8 по 20 февраля. После 17 туров чемпионата России армейцы занимают пятое место, набрав 29 очков.