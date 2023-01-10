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14:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА сыграет против «Симбы»

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. ЦСКА на сборах в Абу-Даби проведет товарищеский матч против танзанийской «Симбы», сообщается в Telegram-канале российского футбольного клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча с «Симбой» пройдет 15 января, начало в 16:00 мск. Это будет первый матч армейцев в 2023 году.

Зимний сбор ЦСКА в ОАЭ завершится 20 января, еще два пройдут в Турции (Анталья) с 24 января по 5 февраля и с 8 по 20 февраля. После 17 туров чемпионата России армейцы занимают пятое место, набрав 29 очков.

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