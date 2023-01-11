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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
00:59 (мск), источник: Sports.Ru

Из «Химок» уходят 11 человек (за зиму). Почти все играли в основе!

Классика.

ХимкиПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Футбольный клуб «Химки»

В «Химках» происходит что-то удивительное (даже по меркам «Химок»). Во время ЧМ произошло много чего, на что вы могли не обратить внимание.

«Химки» стали единственным клубом РПЛ, который провел первый сбор еще в декабре. В штаб Спартака Гогниева вошел Ринат Билялетдинов, и первый комментарий экс-тренера «Рубина» и «Локо» был красноречивым: «Пока что неизвестно [за что буду отвечать]. Сядем на сборах и поговорим, кто за какой сектор отвечает».

Похоже, поговорили — сейчас, как отмечает инсайдер Сергей Ильев, на втором сборе в Турции именно Билялетдинов ведет всю тренерскую работу, потому что Гогниев в России получает сертификат о лицензии Pro.

На первый сбор не поехали многие основные футболисты. Среди них — Денис Глушаков, Резиуан Мирзов, Дмитрий Тихий, Илья Кухарчук, Илья Лантратов, Егор Данилкин, Александр Филин, Илья Камышев, Артем Юран (ну ладно, он не основной, но тоже не поехал). Кто-то — из-за долгов, кто-то — не только из-за них (сумма задолженности, по данным «Матч ТВ», к концу года сократилась с 300 до 150 млн рублей).

Фамилии потенциальных новичков, которые мелькали на первом сборе, вряд ли вам знакомы: Ламар Уокер, Олег Кошкош, Олег Дзантиев, Кристиан Товар, Алимардон Шукуров, Лев Скворцов, Марат Ышыг. Если знаете кого-то из них — вы восхитительны. Добавим лишь, что на сборе было много игроков из дублей «Химок» и «Алании». Ышыг — как раз из них.

Ко второму сбору ситуация не прояснилась: Лантратова продали в «Локомотив», Камышев расторг контракт (но в заявке пока числится), а вот защитников Данилкина, Филина, Никитина, Боженова, Юрана-младшего, Тихого (капитана команды, которого Гогниев усадил в запас), полузащитников Глушакова, Кухарчука и Зуева не взяли на второй сбор в Турцию.

Источник: Футбольный клуб «Химки»

Итого — ко второму сбору «Химки» лишились 11 человек из заявки. 11! Целая команда. Причем все, за исключением младшего Юрана, вполне претендовали на место в старте/обойме еще в начале сезона. Из актуальной заявки, если учитывать все инсайды, остаются только 17 человек. Особенно впечатляет выбор в защите: два вратаря и четыре защитника.

Кухарчук почти наверняка перейдет в «Торпедо» — его уже отзаявили, как и Лантратова. Москвичи интересуются и Дмитрием Тихим, но на него будут и другие претенденты. Да и на остальных наверняка найдутся.

Кто сейчас тренируется в «Химках» — загадка

В медиа писали, что «Химки» хотят арендовать Владислава Галкина у «Динамо» (один матч в РПЛ — так что пока его девушка, появившаяся в «Коммент. Биги», все еще популярнее), Давида Кобесова у «Пари НН» (с ним Гогниев знаком по «Алании») и Сергея Бородина у «Краснодара».

При этом «Химки» по-партизански молчат, кто вообще находится на сборе в Турции. Клуб не объявлял даже предварительного состава, о новичках и речи не идет. На официальном сайте и в сообществах в соцсетях только поздравления с праздниками и парочка интервью — даже об уходе Ильи Лантратова в «Локо» еще не написали, хотя он сменил клуб три дня назад.

Источник: Футбольный клуб «Химки»

Несколько дней назад главврач Николай Зоткин отчитался о прохождении игроками медобследования: «Команда прошла углубленное медицинское обследование в клинике “Лужники”. На данный момент все здоровы. После прохождения нагрузочного теста наши футболисты показали высокую толерантность к нагрузке».

Главный вопрос в комментариях: «А состав проходивших можно?».

А его нигде нет. Уникальная ситуация.

Максимилиан Алфимов

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