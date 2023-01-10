«Зенит» и «Коринтианс» достигли договоренности об обмене Алберто на Ренана и Ду Кейроса
Нападающий «Зенита» Юри Алберто, выступавший на правах аренды за «Коринтианс», стал игроком бразильского клуба на полноценной основе.
Нападающий «Зенита» Юри Алберто, выступавший на правах аренды за «Коринтианс», стал игроком бразильского клуба на полноценной основе.
В обратную сторону отправился защитник Роберт Ренан, подписавший контракт на пять сезонов. Полузащитник Ду Кейрос также подписал контракт с «Зенитом» на пять лет, но перейдёт в команду летом 2023 года. Об этом сообщается на официальном сайте российского клуба.
«Зенит» получит 50% от следующей продажи Юри Алберто. Бразилец стал игроком клуба из Санкт-Петербурга в январе 2022 года. После сезона-2021/2022 Алберто отправился на правах аренды в «Коринтианс», а в обратном направлении последовали вратарь Иван и полузащитник Густаво Мантуан. Аренда Ивана была досрочно прекращена, Мантуан останется как минимум до лета 2023 года.