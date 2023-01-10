«Зенит» получил право преимущественного выкупа 16-летнего бразильца Педро

Педро выступает за «Коринтианс». Игрок был вызван в сборную Бразилии U20 для участия в чемпионате Южной Америки среди молодёжных команд.

Также «Зенит» подписал контракты с 19-летним защитником Робертом Ренаном и 22-летним полузащитником Ду Кейросом, который перейдёт в стан сине-бело-голубых летом. Юри Алберто и Иван покидают «Зенит».