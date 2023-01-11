«Локомотив» объявил состав на зимние сборы
Московский «Локомотив» на своем официальном сайте объявил состав на зимние тренировочные сборы.
Московский «Локомотив» на своем официальном сайте объявил состав на зимние тренировочные сборы.
Первый сбор команды начнётся 11 января и пройдёт в ОАЭ. Уже сегодня железнодорожники, накануне прошедшие углублённое медицинское обследование (УМО), вылетят в Эмираты.
Вратари: Гильерме, Илья Лантратов, Даниил Худяков, Никита Матюнин.
Защитники: Дмитрий Живоглядов, Лукас Фассон, Станислав Магкеев, Марио Митай, Марк Мампасси, Иван Кузьмичёв, Максим Ненахов, Егор Погостнов, Наир Тикнизян.
Полузащитники: Константин Марадишвили, Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Рифат Жемалетдинов, Сергей Пиняев, Вадим Раков, Михаил Щетинин, Даниил Куликов, Артём Карпукас.
Нападающие: Гирано Керк, Иван Игнатьев, Вильсон Изидор, Франсуа Камано, Марко Раконьяц.