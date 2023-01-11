AD: Промес заплатил € 250 тыс. компенсации наркоторговцу, у которого украли 400 кг кокаина

Данные были обнародованы прокурорами во время судебного заседания в Роттердаме в среду, 11 января. Бельгийская полиция в апреле 2020 года обнаружила крупную партию кокаина в Антверпене (Бельгия). Отмечается, что Промес и его семья вложили в неё деньги. Позже оказалось, что наркотики были украдены в июле 2019 года у суринамского торговца Зигфрида Вортела. Также в связи с кражей были совершены два убийства. Один из убитых — бывший футболист Кельвин Мейнард, его застрелили в сентябре 2019 года в Амстердаме.

В списке причастных к краже фигурировало имя Промеса, но он заплатил наркоторговцу € 250 тыс. Вортел в настоящий момент находится под стражей. Он отрицает все обвинения и связь с Промесом, однако в его телефоне правоохранители нашли контакты футболиста.