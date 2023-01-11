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16:51 (мск), источник: Чемпионат.com

AD: Промес заплатил € 250 тыс. компенсации наркоторговцу, у которого украли 400 кг кокаина

Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес заплатил € 250 тыс. в качестве компенсации наркоторговцу, у которого украли 400 кг кокаина, сообщает нидерландское издание AD.

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Источник: РИА "Новости"

Данные были обнародованы прокурорами во время судебного заседания в Роттердаме в среду, 11 января. Бельгийская полиция в апреле 2020 года обнаружила крупную партию кокаина в Антверпене (Бельгия). Отмечается, что Промес и его семья вложили в неё деньги. Позже оказалось, что наркотики были украдены в июле 2019 года у суринамского торговца Зигфрида Вортела. Также в связи с кражей были совершены два убийства. Один из убитых — бывший футболист Кельвин Мейнард, его застрелили в сентябре 2019 года в Амстердаме.

В списке причастных к краже фигурировало имя Промеса, но он заплатил наркоторговцу € 250 тыс. Вортел в настоящий момент находится под стражей. Он отрицает все обвинения и связь с Промесом, однако в его телефоне правоохранители нашли контакты футболиста.

«Это ничем не подтверждённые сплетни. Мой клиент говорит, что не знает Промеса и не знает его номера телефона. Есть только информация, которая поступила в отдел криминальной разведки, и то, что попало в СМИ. В основном это сплетни, больше ничего», — отметил адвокат Вортела, Руд ван Боом.

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