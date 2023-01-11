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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
18:23 (мск), источник: ТАСС

Юран считает, что футбольный клуб «Химки» в скором времени может прекратить существование

ТАСС, 11 января. Подмосковный футбольный клуб «Химки» выбрал путь в никуда и может прекратить свое существование, если вылетит из Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение «Спорт-Экспрессу» в среду высказал бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран.

ХимкиПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Ранее клуб покинули полузащитники Денис Глушаков и Илья Кухарчук, а также вратарь Илья Лантратов.

«Печально, ведь за счет этих футболистов “Химки” и находились в премьер-лиге. Это же костяк команды, который дарил эмоции болельщикам в городе, да и в Московской области. Может быть, я чего-то в футболе не понимаю, но как можно отказаться от основных футболистов, какой курс выбрал клуб, какие задачи стоят сейчас перед “Химками”?» — сказал Юран.

«Я боюсь, что “Химки” могут повторить судьбу “Олимпа-Долгопрудного”. То есть команда потом просто исчезнет. “Химки” выбрали путь в никуда, они могут вылететь в Первую лигу, а потом от команды могут вообще отказаться. Логики я не вижу», — добавил специалист.

«Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков в 17 матчах. Команды, которые займут последние два места в РПЛ, вылетят в Мелбет — Первую лигу.

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