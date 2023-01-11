Юран считает, что футбольный клуб «Химки» в скором времени может прекратить существование

Ранее клуб покинули полузащитники Денис Глушаков и Илья Кухарчук, а также вратарь Илья Лантратов.

«Печально, ведь за счет этих футболистов “Химки” и находились в премьер-лиге. Это же костяк команды, который дарил эмоции болельщикам в городе, да и в Московской области. Может быть, я чего-то в футболе не понимаю, но как можно отказаться от основных футболистов, какой курс выбрал клуб, какие задачи стоят сейчас перед “Химками”?» — сказал Юран.

«Я боюсь, что “Химки” могут повторить судьбу “Олимпа-Долгопрудного”. То есть команда потом просто исчезнет. “Химки” выбрали путь в никуда, они могут вылететь в Первую лигу, а потом от команды могут вообще отказаться. Логики я не вижу», — добавил специалист.