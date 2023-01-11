Адвокат объяснил, почему Промес не поедет на зимние сборы «Спартака» в ОАЭ

В среду СМИ сообщили, что нидерландец заплатил 250 тысяч евро в качестве компенсации наркоторговцу из Суринама Зигфриду Вортелу, у которого украли 400 кг кокаина. В связи с кражей были совершены два убийства. Вортел в настоящее время находится под стражей и отрицает все обвинения и связь с Промесом. Тем не менее в его телефоне правоохранители обнаружили контакты футболиста красно-белых.

По данным AD, Промес должен предстать перед судом 3 марта.

"В 2021 году Объединенные Арабские Эмираты и Нидерланды подписали соглашение о сотрудничестве и взаимной выдачи преступников. Что это может значить для Промеса? Промес — неоднозначный футболист, на родине его до сих пор преследуют за семейные разборки, разбирательство до сих пор продолжается, за участие в преступном сообществе и другую незаконную деятельность. Таким образом, получается следующая ситуация: если Промес полетит в ОАЭ, то его экстрадируют в Нидерланды, где он получит реальный срок.

Что касается того, грозит ли что-то Промесу или нет в России, то здесь будет зависеть от того, будет ли направлен акт о правовой помощи. По крайней мере, он так называется в России. Если одна из стран направит такой акт российской стороне, с которой у нее есть договоренности о выдаче преступников, Промеса, конечно же, выдадут. Вероятность того, что Промеса выдадут в другой стране, в тех же ОАЭ, тоже очень велика, потому что всегда срабатывают эти запросы.