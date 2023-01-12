Абаскаль отреагировал на обвинения Промесу в связи с наркоторговлей

11 января появилась информация, что Промес заплатил €250 тысяч в качестве компенсации наркоторговцу, который лишился своего товара.
«Много чего публикуется в СМИ. Я не знаю, где правда, а где ложь. Когда будут факты, тогда мы сможем прокомментировать», — приводит слова испанского специалиста «Спорт-Экспресс».
С 11 по 12 января футболисты «Спартака» проходят в Москве углубленное медицинское обследование, а затем отправятся в ОАЭ, где проведут два сбора. Третий сбор красно-белых пройдет в турецком Белеке.
В текущем сезоне Промес провел за «Спартак» в Российской премьер-лиге (РПЛ) 16 матчей, записав на свой счет 14 забитых мячей и шесть результативных передач. Он является лучшим бомбардиром чемпионата на текущий момент вместе с футболистом самарских «Крыльев Советов» Владимиром Сычевым.