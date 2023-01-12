«Рубин» объявил имя нового президента клуба

Сафиуллин также возглавил попечительский совет, который был возрожден после перехода клуба под управление властей Республики Татарстан. В связи с этим постановлением кабинета министров Республики Татарстан была создана автономная некоммерческая организация «Футбольный клуб “Рубин”, а полномочия учредителя были возложены на министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.

Ранее клуб объявил об уходе с поста генерального директора Рустема Сайманова, который занимал эту должность с апреля 2018 года. Директором АНО «Рубин» назначен Шамил Хуснутдинов, который работал с 2004 по 2019 год на аналогичной должности в хоккейном «Ак Барсе». За это время клуб четырежды стал чемпионом России (2006, 2009, 2010, 2018) и трижды — обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018).