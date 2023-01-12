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15:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Рубин» объявил имя нового президента клуба

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Марат Сафиуллин стал президентом казанского «Рубина», сообщается на сайте футбольного клуба.

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Источник: Футбольный клуб «Рубин»

Сафиуллин также возглавил попечительский совет, который был возрожден после перехода клуба под управление властей Республики Татарстан. В связи с этим постановлением кабинета министров Республики Татарстан была создана автономная некоммерческая организация «Футбольный клуб “Рубин”, а полномочия учредителя были возложены на министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.

Сафиуллину 56 лет, с 2009 года он возглавляет управление Федеральной налоговой службы (ФНС) по Татарстану.

Ранее клуб объявил об уходе с поста генерального директора Рустема Сайманова, который занимал эту должность с апреля 2018 года. Директором АНО «Рубин» назначен Шамил Хуснутдинов, который работал с 2004 по 2019 год на аналогичной должности в хоккейном «Ак Барсе». За это время клуб четырежды стал чемпионом России (2006, 2009, 2010, 2018) и трижды — обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018).

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