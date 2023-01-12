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20:22 (мск), источник: Sport24

Орлов: Гаранин развалил «Сочи». У него оказывается нет категории PRO — куда ты лезешь в главные тренеры?!

Комментатор Геннадий Орлов подверг критике Вадима Гаранина, а также высказал мнение о том, сможет ли исправить ситуацию в «Сочи» Курбан Бердыев.

Сочи
ЕнисейПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Гаранин был уволен с поста старшего тренера «Сочи» в начале ноября, 52-летний специалист проработал в клубе РПЛ несколько месяцев, а в январе вернулся в красноярский «Енисей».

«Где сейчас Гаранин? Он фактически развалил “Сочи”. Вместо того, чтобы сохранить почерк, который был у Федотова, он начал отодвигать Нобоа, а флангового защитника Терехова, который играя на этой позиции начал вызываться Карпиным в сборную, Гаранин решил сделать игроком середины поля. Что ж ты делаешь? Терехову не 20 лет.

Это говорит о том, что тренер безграмотный, не понимает футбольных законов. Приглашают молодых тренеров. А у Гаранина оказывается еще нет категории PRO. Ну куда ты лезешь в главные тренеры?! Ну выучись, изучи теорию тренировочной работы.

Был опыт Мусаева в «Краснодаре». Какие возможности были у клуба и какие игроки! Но они не стали чемпионами. Зачем эти эксперименты? Конечно, могут быть исключения, но тренер должен быть состоявшимся.

Сможет ли Бердыев выправить ситуацию? Я надеюсь, потому что он этих игроков знает. Думаю, ниже восьмого места они не будут. Бердыев этого добьется, я даже не сомневаюсь", — сказал Орлов в беседе с корреспондентом Sport24 Тиграном Арутюняном.

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