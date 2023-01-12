«Зенит» назвал соперников по контрольным матчам на сборе в ОАЭ
«Зенит» на втором зимнем сборе, который пройдет с 1 по 14 февраля в Дубае (ОАЭ), запланировал пять контрольных матчей.
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«Зенит» на втором зимнем сборе, который пройдет с 1 по 14 февраля в Дубае (ОАЭ), запланировал пять контрольных матчей.
6 февраля чемпион России сыграет с екатеринбургским «Уралом», игра начнется в 10:30 мск.
В этот же день, 6 февраля, петербургский клуб впервые в своей истории сыграет с соперником из Малайзии — клубом «Джохор», который является действующим чемпионом страны. Матч начнется в 16:00.
9 февраля в 16:00 «Зенит» встретится с армянским «Урарту», который тренирует российский специалист Дмитрий Гунько.
В заключительной товарищеской игре на на втором сборе сине-бело-голубые 14 февраля вновь встретятся с «Уралом». Стартовый свисток прозвучит в 16:00.