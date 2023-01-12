Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фулхэм
Челси
21
Футбол. Зарубежный
11.01
Труа
Марсель
02
Футбол. Зарубежный
11.01
Страсбур
Ланс
22
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Ювентус
Футбол. Зарубежный
23:00
Астон Вилла
Лидс
Футбол. Зарубежный
23:00
Сельта
Вильярреал
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
2022
Динамо
ЦСКА
21
2022
Химки
Сочи
02
2022
Оренбург
Краснодар
51
2022
Локомотив
Спартак
12
2022
Торпедо
Зенит
02
2022
Крылья Советов
Ростов
13
2022
Урал
Факел
20
2022
Нижний Новгород
Ахмат
32
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
12 января, источник: Спорт-Экспресс

Агент Баринова: «Бешикташ» направил в «Локомотив» бумагу об интересе к игроку

Агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, ответил на вопрос «СЭ» об интересе «Бешикташа» к игроку.

Бешикташ
ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

«Бешикташ» заинтересован в переходе Дмитрия Баринова. Клуб прислал в «Локомотив» бумагу об интересе. На какой стадии, что будет дальше — вопрос к клубу. Желание Баринова? Он сейчас тренируется, проходит сборы. Все отлично«, — сказал Банатин “СЭ”.

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что в ближайшие дни «Бешикташ» должен прислать в «Локомотив» официальное уведомление о намерении рассмотреть приобретение игрока.

Трудовое соглашение 26-летнего хавбека с «Локомотивом» рассчитано до лета 2024 года. По данным Transfermarkt Баринов оценивается в 9 миллионов евро.

Главные зимние трансферы в Европе
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь