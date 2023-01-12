Агент Баринова: «Бешикташ» направил в «Локомотив» бумагу об интересе к игроку

«Бешикташ» заинтересован в переходе Дмитрия Баринова. Клуб прислал в «Локомотив» бумагу об интересе. На какой стадии, что будет дальше — вопрос к клубу. Желание Баринова? Он сейчас тренируется, проходит сборы. Все отлично«, — сказал Банатин “СЭ”.