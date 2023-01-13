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09:31 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» объявил состав на первый сбор. Промес и Мозес пропустят этап подготовки

Московский «Спартак» опубликовал состав на первый учебно-тренировочный сбор.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Команда проведёт его в Дубае (ОАЭ) с 13 по 27 января. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Состав московского «Спартака»:

Вратари: Михаил Волков, Александр Максименко, Александр Селихов, Антон Шитов.

Защитники: Максим Веденеев, Георгий Джикия, Дмитрий Иванников, Леон Классен, Павел Маслов, Мацей Рыбус, Никита Чернов.

Полузащитники: Даниил Денисов, Антон Зиньковский, Роман Зобнин, Даниил Зорин, Михаил Игнатов, Руслан Литвинов, Кристофер Мартинс, Данил Пруцев, Иван Пяткин, Наиль Умяров, Даниил Хлусевич, Виталий Шитов.

Нападающие: Кейта Бальде, Павел Мелёшин, Шамар Николсон, Александр Соболев.

Полузащитник Виктор Мозес, восстанавливающийся после травмы, пропустит первый сбор и присоединится к партнерам позже. В Дубае также не будут работать защитники Николай Рассказов и Миха Мевля, которые, вероятно, продолжат карьеру в других клубах.

Нападающий Квинси Промес обратился к клубу с просьбой начать подготовку по индивидуальному графику в связи с личными обстоятельствами. Клуб удовлетворил просьбу футболиста.

«Спартак» на первом сборе проведёт два матча: 22 января с «Левски» (Болгария), 27 января с «Ботевом» (Болгария).

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