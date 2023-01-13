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18:01 (мск), источник: Sport24

«Серро Портеньо» подтвердил переход защитника Алексиса Дуарте в «Спартак»

Вице-президент «Серро Портеньо» Хуан Карлос Петтенхиль подтвердил переход центрального защитника Алексиса Дуарте в «Спартак».

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«Да, это так. Алексис “Пульпито” Дуарте уже игрок “Спартака”, он приедет на следующей неделе. “Спартак” приобретает 80% экономических прав и 100% федеративных прав на игрока. Сумма трансфера составила 5 млн долларов? И близко нет, меньше, не знаю, откуда у журналистов такие числа. У нас было три предложения, “Спартак” сделал лучшее», — цитирует Петтенхиля Deportes Uno.

22-летний Дуарте является воспитанником «Серро Портеньо» и капитаном команды, вместе с которой он дважды становился чемпионом Парагвая.

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