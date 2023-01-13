«Серро Портеньо» подтвердил переход защитника Алексиса Дуарте в «Спартак»
Вице-президент «Серро Портеньо» Хуан Карлос Петтенхиль подтвердил переход центрального защитника Алексиса Дуарте в «Спартак».
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Вице-президент «Серро Портеньо» Хуан Карлос Петтенхиль подтвердил переход центрального защитника Алексиса Дуарте в «Спартак».
«Да, это так. Алексис “Пульпито” Дуарте уже игрок “Спартака”, он приедет на следующей неделе. “Спартак” приобретает 80% экономических прав и 100% федеративных прав на игрока. Сумма трансфера составила 5 млн долларов? И близко нет, меньше, не знаю, откуда у журналистов такие числа. У нас было три предложения, “Спартак” сделал лучшее», — цитирует Петтенхиля Deportes Uno.
22-летний Дуарте является воспитанником «Серро Портеньо» и капитаном команды, вместе с которой он дважды становился чемпионом Парагвая.