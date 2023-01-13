Канчельскис: Баринову нужно собирать вещи, садиться в самолёт и уезжать в «Бешикташ»

«Дмитрию нужно собирать вещи, быстренько садиться в поезд и ехать в “Бешикташ” (смеётся). Это я так образно! Конечно, нужно пользоваться таким шансом и уходить в “Бешикташ”. Баринову главное дальше развиваться. Быстро собрать вещи, сесть на самолёт и уезжать в “Бешикташ”. Ну или на поезде, если “Локомотив” его отправит!» — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.