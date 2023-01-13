Агент прояснил будущее Зайнутдинова
Евгений Новиков, агент полузащитника сборной Казахстана по футболу Бахтиера Зайнутдинова, прояснил будущее своего клиента, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Евгений Новиков, агент полузащитника сборной Казахстана по футболу Бахтиера Зайнутдинова, прояснил будущее своего клиента, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Ранее слухи межсезонья отправляли его в Италию, но игрок пока остается в московском ЦСКА.
"Бахтиером действительно интересуются в Италии, причем это не один клуб. Но пока все на уровне разговоров, без какой-либо конкретики. Если поступит реальное предложение, которое устроит игрока и его клуб, оно обязательно будет рассмотрено.
Пока же у Зайнутдинова действующий контракт с ЦСКА, который истекает только через два с половиной года. Казахстанец всем доволен в московском клубе, но своей мечты не скрывает — он хочет повторить путь своего друга Элдора Шомуродова, с которым они вместе выступали за «Ростов». А сейчас узбекский форвард играет как раз в Серии А", — приводит слова Новикова СпортРадар.kz.
Отметим, что Зайнутдинов в эти дни находится на сборах ЦСКА в ОАЭ. Чемпионат России возобновится в марте, 5-го числа «армейцы» на выезде сыграют с «Сочи».
24-летний казахстанец выступает за ЦСКА с 2020 года. На родине защищал цвета «Тараза» и «Астаны».