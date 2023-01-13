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18:20 (мск), источник: Vesti.kz

Агент прояснил будущее Зайнутдинова

Евгений Новиков, агент полузащитника сборной Казахстана по футболу Бахтиера Зайнутдинова, прояснил будущее своего клиента, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: ПФК ЦСКА

Ранее слухи межсезонья отправляли его в Италию, но игрок пока остается в московском ЦСКА.

"Бахтиером действительно интересуются в Италии, причем это не один клуб. Но пока все на уровне разговоров, без какой-либо конкретики. Если поступит реальное предложение, которое устроит игрока и его клуб, оно обязательно будет рассмотрено.

Пока же у Зайнутдинова действующий контракт с ЦСКА, который истекает только через два с половиной года. Казахстанец всем доволен в московском клубе, но своей мечты не скрывает — он хочет повторить путь своего друга Элдора Шомуродова, с которым они вместе выступали за «Ростов». А сейчас узбекский форвард играет как раз в Серии А", — приводит слова Новикова СпортРадар.kz.

Отметим, что Зайнутдинов в эти дни находится на сборах ЦСКА в ОАЭ. Чемпионат России возобновится в марте, 5-го числа «армейцы» на выезде сыграют с «Сочи».

24-летний казахстанец выступает за ЦСКА с 2020 года. На родине защищал цвета «Тараза» и «Астаны».

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