Агент прояснил будущее Зайнутдинова

Источник: ПФК ЦСКА

Ранее слухи межсезонья отправляли его в Италию, но игрок пока остается в московском ЦСКА.

"Бахтиером действительно интересуются в Италии, причем это не один клуб. Но пока все на уровне разговоров, без какой-либо конкретики. Если поступит реальное предложение, которое устроит игрока и его клуб, оно обязательно будет рассмотрено.

Пока же у Зайнутдинова действующий контракт с ЦСКА, который истекает только через два с половиной года. Казахстанец всем доволен в московском клубе, но своей мечты не скрывает — он хочет повторить путь своего друга Элдора Шомуродова, с которым они вместе выступали за «Ростов». А сейчас узбекский форвард играет как раз в Серии А", — приводит слова Новикова СпортРадар.kz.

Отметим, что Зайнутдинов в эти дни находится на сборах ЦСКА в ОАЭ. Чемпионат России возобновится в марте, 5-го числа «армейцы» на выезде сыграют с «Сочи».