Старт следующего сезона в российском футболе запланирован на 22 июля
В этот день планируется провести матч за Суперкубок России.
В этот день планируется провести матч за Суперкубок России.
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Старт сезона-2023/24 в российском футболе намечен на 22 июля; планируется, что в этот день пройдет матч за Олимпбет — Суперкубок России. Об этом ТАСС сообщили в Российском футбольном союзе (РФС).
Матчи за Суперкубок России проводятся с 2003 года. В них встречаются победители чемпионата и Кубка России. В случаях, когда оба трофея выигрывает одна команда, вторым участником матча становится серебряный призер национального первенства.
«Матч за Суперкубок России — 2023 запланирован на 22 июля. Ожидается, что первые матчи Фонбет — Кубка России пройдут 25 июля, последние — 7 декабря. Начало розыгрыша Мир — Российской премьер-лиги запланировано на 28 июля. Планируется, что первая часть сезона в премьер-лиге завершится 11 декабря», — сообщили в РФС.
В организации отметили, что старт сезона-2023/24 в Мелбет — Первой лиге и Второй лиге намечен на 28 июля. Ожидается, что последние матчи перед зимней паузой во втором и третьем по силе дивизионах российского футбола пройдут 27 ноября. В РФС подчеркнули, что даты являются предварительными и могут быть изменены. Структура календаря на сезон-2023/24 будет утверждена бюро исполкома РФС.