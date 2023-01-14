Старт следующего сезона в российском футболе запланирован на 22 июля

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Старт сезона-2023/24 в российском футболе намечен на 22 июля; планируется, что в этот день пройдет матч за Олимпбет — Суперкубок России. Об этом ТАСС сообщили в Российском футбольном союзе (РФС).

Матчи за Суперкубок России проводятся с 2003 года. В них встречаются победители чемпионата и Кубка России. В случаях, когда оба трофея выигрывает одна команда, вторым участником матча становится серебряный призер национального первенства.

«Матч за Суперкубок России — 2023 запланирован на 22 июля. Ожидается, что первые матчи Фонбет — Кубка России пройдут 25 июля, последние — 7 декабря. Начало розыгрыша Мир — Российской премьер-лиги запланировано на 28 июля. Планируется, что первая часть сезона в премьер-лиге завершится 11 декабря», — сообщили в РФС.