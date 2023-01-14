Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лечче
Милан
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ланс
Осер
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Жирона
Севилья
21
Футбол. Зарубежный
20:30
Брентфорд
Борнмут
Футбол. Зарубежный
20:30
Осасуна
Мальорка
Футбол. Зарубежный
21:00
Марсель
Лорьян
Футбол. Зарубежный
18:00
Брайтон
Ливерпуль
30
Футбол. Зарубежный
18:00
Эвертон
Саутгемптон
12
Футбол. Зарубежный
18:00
Ноттингем Форест
Лестер
20
Футбол. Зарубежный
18:00
Вулверхэмптон
Вест Хэм Юнайтед
10
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Верона
Футбол. Зарубежный
23:00
Лион
Страсбур
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал Сосьедад
Атлетик
Футбол. Зарубежный
17:00
Кремонезе
Монца
23
Футбол. Зарубежный
16:00
Вальядолид
Райо Вальекано
01
Футбол. Зарубежный
15:30
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
21
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
2022
Динамо
ЦСКА
21
2022
Химки
Сочи
02
2022
Оренбург
Краснодар
51
2022
Локомотив
Спартак
12
2022
Торпедо
Зенит
02
2022
Крылья Советов
Ростов
13
2022
Урал
Факел
20
2022
Нижний Новгород
Ахмат
32
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
17:21 (мск), источник: Чемпионат.com

«Краснодар» объявил о заключении контракта с хавбеком Кади Боржесом

Полузащитник Кади Боржес стал игроком «Краснодара», сообщает пресс-служба российского клуба.

Краснодар
КарабахПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: ФК "Краснодар"

Контракт 26-летнего бразильского футболиста с «быками» рассчитан до конца июня 2026 года.

Прошлым клубом Боржеса был «Карабах», за который игрок выступал с 2021 года. Полузащитник забил за клуб в общей сложности 28 голов. В составе «Карабаха» Боржес стал чемпионом Азербайджана (сезон-2021/2022) и обладателем Кубка страны (сезон-2021/2022).

«Краснодар» в 17 матчах набрал 25 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является действующий чемпион страны «Зенит» (42). В первом матче чемпионата России после перерыва «Краснодар» сыграет с московским «Торпедо». Встреча состоится 5 марта.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Дисквалификация на 36 лет! Что же натворил бегун из Италии?
Платите и молчите! За что Россия должна ВАДА больше миллиона долларов?
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь