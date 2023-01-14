«Краснодар» объявил о заключении контракта с хавбеком Кади Боржесом

Прошлым клубом Боржеса был «Карабах», за который игрок выступал с 2021 года. Полузащитник забил за клуб в общей сложности 28 голов. В составе «Карабаха» Боржес стал чемпионом Азербайджана (сезон-2021/2022) и обладателем Кубка страны (сезон-2021/2022).