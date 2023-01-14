Александр Сторожук возглавил тульский «Арсенал»

Контракт между сторонами заключён на полтора года. Специалист руководил «Краснодаром» в первой части РПЛ, а в начале января было объявлено о назначении Владимира Ивича на пост главного тренера «быков». До этого сербский специалист работал с «Маккаби» из Тель-Авива. Александр Сторожук перешёл на должность наставника «Краснодара-2».