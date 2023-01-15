Сын Стрельцова: Дзюба — не очень хороший человек. Он не нужен «Торпедо»

«Дзюба — не очень хороший человек. Он не нужен “Торпедо”, потому что с его приходом будет большой разлад в команде», — сказал Стрельцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Ранее появилась информация, что Дзюба в скором времени присоединится к «Торпедо» на тренировочных сборах в Турции. Российский футболист является свободным агентом. Последним клубом, за который выступал Артём, был турецкий «Адана Демирспор», с которым он расторг контракт в начале ноября.