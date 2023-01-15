«Зенит» просил 20+ млн евро за Клаудиньо. «Палмейрас» отказались от трансфера

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По данным Goal Brasil, российский клуб запросил за 25-летнего атакующего полузащитника более 20 млн евро. Руководство «Палмейрас» не собиралось вкладывать в приобретение бразильца столько крупную сумму и отказалось от его трансфера.

22 декабря представители Клаудиньо встречались с руководством «Зенита», чтобы обсудить возможное возвращение игрока в Бразилию. Уже тогда сине-бело-голубые сообщили, что будут рассматривать только предложения на сумму от 20 млн евро. Такие запросы сделали уход Клаудиньо практически невозможным.

«Палмейрас» не станут продолжать переговоры о трансфере футболиста, контракт которого с «Зенитом» рассчитан до июня 2027 года. Общение по этому вопросу продолжится только в случае, если позиция «Зенита» поменяется.

Российский клуб приобрел Клаудиньо у «Ред Булл Брагантино» за 15 млн евро в августе 2021 года. Бразильский клуб получит от «Зенита» 20% от суммы последующей продажи игрока.