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15:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Первый тренер Дзюбы: у Артёма были варианты в Италии. Не ожидаю увидеть его в «Торпедо»

Александр Шупляков, первый тренер нападающего Артёма Дзюбы, поделился мнением о будущем игрока.

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Источник: РИА "Новости"

«Как мне кажется, у Артёма было много вариантов для продолжения своей карьеры. Он мне говорил, что были варианты и в Турции, и в Италии. Говорил, что всё будет хорошо — он же оптимист. Если честно, я не ожидаю увидеть его в “Торпедо”. У них сейчас очень тяжёлая ситуация, да и проблемы с уровнем футболистов в команде. Думаю, что если Дзюба принял решение перейти, то дурака валять точно не будет. Посмотрим, насколько долгим будет его пребывание в “Торпедо”. Возможно, это будет кратковременное сотрудничество. Буду держать за него кулачки! Желаю Артёму удачи и успехов», — сказал Шупляков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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