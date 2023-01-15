Семак высказался о трансфере Ловрена в «Лион»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал переход хорватского защитника Деяна Ловрена во французский «Лион».
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал переход хорватского защитника Деяна Ловрена во французский «Лион».
«Конечно, для нас не самая приятная новость — надеялись, что Деян доиграет с нами как минимум до конца сезона. Думаю, своей игрой и в чемпионате России — в этом сезоне он смотрелся очень хорошо, и на чемпионате мира — сыграл очень здорово, как и вся сборная Хорватии, он заслужил этот контракт. Уже немолодой игрок, летом ему исполнится 34 года. Предложение из “Лиона” и финансово, и по сроку контракта “2+1” — замечательное. От него он не мог отказаться.
С нашей стороны благодарим за профессионализм и помощь клубу. Хочется пожелать ему удачи и спортивного долголетия. Пообщались и поговорили после того, как он перешел в «Лион», будем переживать и следить«, — приводит слова Семака официальный сайт “Зенита”.