Семак высказался о трансфере Ловрена в «Лион»

«Конечно, для нас не самая приятная новость — надеялись, что Деян доиграет с нами как минимум до конца сезона. Думаю, своей игрой и в чемпионате России — в этом сезоне он смотрелся очень хорошо, и на чемпионате мира — сыграл очень здорово, как и вся сборная Хорватии, он заслужил этот контракт. Уже немолодой игрок, летом ему исполнится 34 года. Предложение из “Лиона” и финансово, и по сроку контракта “2+1” — замечательное. От него он не мог отказаться.