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21:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Семак высказался о трансфере Ловрена в «Лион»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал переход хорватского защитника Деяна Ловрена во французский «Лион».

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Источник: РИА "Новости"

«Конечно, для нас не самая приятная новость — надеялись, что Деян доиграет с нами как минимум до конца сезона. Думаю, своей игрой и в чемпионате России — в этом сезоне он смотрелся очень хорошо, и на чемпионате мира — сыграл очень здорово, как и вся сборная Хорватии, он заслужил этот контракт. Уже немолодой игрок, летом ему исполнится 34 года. Предложение из “Лиона” и финансово, и по сроку контракта “2+1” — замечательное. От него он не мог отказаться.

С нашей стороны благодарим за профессионализм и помощь клубу. Хочется пожелать ему удачи и спортивного долголетия. Пообщались и поговорили после того, как он перешел в «Лион», будем переживать и следить«, — приводит слова Семака официальный сайт “Зенита”.

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